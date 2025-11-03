San Vicente, 80 años de huehues en San Luis

CIUDAD VALLES.- Gregorio García Hernández, quien hace poco cumplió 88 años de edad relató que cuando él tenía siete años comenzaron a bailar las comparsas de huehues, inspirados por gente de Tempoal, Veracruz.

En el programa de presentación de comparsas, don Gregorio explicó al maestro de ceremonias que él es de los pocos sobrevivientes de la primera generación de comparseros que emularon a los veracruzanos en esa maña sobrenatural de bailarle a la muerte.

Originalmente, un hombre llamado Agustín Ahumada Loida quiso que su costumbre de enmascararse y bailar en Todos Santos allá en Tempoal se replicara en su nueva casa, San Vicente y convenció a otros tres de embozarse con caretas de madera tierna y bailar un minuete que él había visto desde joven.

Entre los participantes de ese performance estaba un niño de siete años, llamado Gregorio García Hernández, quien aprendió a bailar comparsas cuando todavía no sabía leer, gracias a su padrastro Agustín.

Al principio, la ejecución de los bailes apenas y parecía poco menos que vistosa: un violín sin jaranas y cuatro hombres con guajes agujereados componían toda la presentación.

Tuvieron que ir por un huehue famoso del pueblo de La Carolina en El Higo, Veracruz, para que les asesorara sobre música, zapateado y vestuario y quizá en ese 1945 -el año que finalizó la Segunda Guerra Mundial- fue cuando por primera vez los recién instruidos huehues comenzaron a danzar.