logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SYLVIA TORRES: LA VIDA EN LOS HUESOS

Fotogalería

SYLVIA TORRES: LA VIDA EN LOS HUESOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

San Vicente, 80 años de huehues en San Luis

Por Redacción

Noviembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
San Vicente, 80 años de huehues en San Luis

CIUDAD VALLES.- Gregorio García Hernández, quien hace poco cumplió 88 años de edad relató que cuando él tenía siete años comenzaron a bailar las comparsas de huehues, inspirados por gente de Tempoal, Veracruz.

En el programa de presentación de comparsas, don Gregorio explicó al maestro de ceremonias que él es de los pocos sobrevivientes de la primera generación de comparseros que emularon a los veracruzanos en esa maña sobrenatural de bailarle a la muerte.

Originalmente, un hombre llamado Agustín Ahumada Loida quiso que su costumbre de enmascararse y bailar en Todos Santos allá en Tempoal se replicara en su nueva casa, San Vicente y convenció a otros tres de embozarse con caretas de madera tierna y bailar un minuete que él había visto desde joven.

Entre los participantes de ese performance estaba un niño de siete años, llamado Gregorio García Hernández, quien aprendió a bailar comparsas cuando todavía no sabía leer, gracias a su padrastro Agustín.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al principio, la ejecución de los bailes apenas y parecía poco menos que vistosa: un violín sin jaranas y cuatro hombres con guajes agujereados componían toda la presentación.

Tuvieron que ir por un huehue famoso del pueblo de La Carolina en El Higo, Veracruz, para que les asesorara sobre música, zapateado y vestuario y quizá en ese 1945 -el año que finalizó la Segunda Guerra Mundial- fue cuando por primera vez los recién instruidos huehues comenzaron a danzar.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Llama iglesia a recordar a los fieles difuntos
Llama iglesia a recordar a los fieles difuntos

Llama iglesia a recordar a los fieles difuntos

SLP

Jesús Vázquez

Abren convocatoria para integrarse a GCM
Abren convocatoria para integrarse a GCM

Abren convocatoria para integrarse a GCM

SLP

Carmen Hernández

Todo listo para la Feria de Rioverde
Todo listo para la Feria de Rioverde

Todo listo para la Feria de Rioverde

SLP

Carmen Hernández

Entrada al evento será gratuita, habrá grupos de reconocida calidad

El cempasúchil adorna Tanquián
El cempasúchil adorna Tanquián

El cempasúchil adorna Tanquián

SLP

Redacción

La plaza lució sus mejores galas considerada la más hermosa de la huasteca