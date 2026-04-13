Cae presunto asaltante de autobús en carretera 57

Ya se detuvo a uno de los implicados que habría participado en el intento de asalto de un autobús de la línea Tornado procedente de Zamora, Michoacán con destino Estados Unidos, que transitaba sobre la carretera 57 a la altura de la comunidad El Huizache, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con el parte policial, el miércoles de la semana pasada a la altura del kilómetro 108 los delincuentes intentaron acceder al camión, sin embargo, el conductor se negó, por lo cual, le dispararon y en ese momento arrancó la unidad vehicular sin permitirles que lograran su objetivo y poniendo a salvo a los pasajeros.

El mando policial refirió que la base de la Guardia Civil Estatal (GCE) en El Huizache tomó conocimiento con la Guardia Nacional (GN), intervención que permitió aprehender al día siguiente a uno de los presuntos participantes.

Complementó que el imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público, incluso con la información facilitada, se establecieron otras líneas de investigación consistentes en la existencia de una banda local dedicada al robo al autotransporte y autobuses.

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"Continuamos buscando a otros integrantes de esa bandita que es de ahí de la región (...) no es foránea, es de los de ahí que viven por ahí por las comunidades. Pues quisieron dedicarse, pero ya está detenido uno de ellos", expuso.

Sentenció que independiente de la reciente detención del titular de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM) de Matehuala, se mantiene la coordinación con la corporación, porque esta se realiza con la institución, no con una persona.

"Estamos reforzando los operativos en Matehuala, Cedral, en Ciudad Valles y algunos otros municipios, donde el análisis que realizamos aquí (en la mesa de seguridad) a diario, nos permite determinar dónde debemos reforzar", concluyó.