Cae vendedor de estupefacientes

Un presunto vendedor de droga que operaba en el municipio de Villa de Reyes, fue capturado por elementos de la Guardia Civil Estatal quienes realizaban patrullajes de seguridad, le incautaron quince dosis de droga que andaba vendiendo en la zona.

Los policías de la Guardia Civil Estatal, en coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional, patrullaban por la colonia Abasolo, en la cabecera municipal, cuando detectaron a un individuo que se conducía en forma sospechosa y procedieron a interceptarlo para su investigación.

El sujeto dijo llamarse José "N" de 32 años de edad, domiciliado en el mismo municipio, al que se le encontraron entre su ropa 10 bolsas con marihuana y cinco dosis de "cristal", que al parecer andaba vendiendo.

El presunto fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente por los posibles delitos de narcomenudeo y delitos contra la salud, donde se determinará su situación jurídica conforme a la ley.

Con estas acciones permanentes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, reitera su compromiso de mantener alejada a la población de estupefacientes que pudieran atentar contra la salud para un mejor entorno social.