logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Culturas prehispánicas y Shakira coronan apertura del Mundial

Fotogalería

Culturas prehispánicas y Shakira coronan apertura del Mundial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Caen 8 narcos en varios municipios

La Estatal logró asegurar múltiples dosis de marihuana y metanfetaminas

Por Redacción

Junio 12, 2026 03:00 a.m.
A
Caen 8 narcos en varios municipios
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a ocho personas presuntamente relacionadas con la venta y distribución de estupefacientes en los municipios de Mexquitic, Ciudad Valles y Salinas de Hidalgo.

      En Ciudad Valles, elementos estatales detuvieron a Luis "N", de 24 años, originario Tamaulipas, con dosis de marihuana y "cristal"; en la colonia Infonavit II del mismo municipio, detuvieron a Rafael "N", de 32 años, Karla "N", de 23 años, y Litzi "N", de 26 años, tras asegurarles diversas dosis de marihuana y "cristal". Además, en una acción distinta, aseguraron a José "N", de 24 años, y Hamed "N", de 38 años, con diversas cantidades de marihuana y metanfetaminas.

      En operativos diferentes, en Mexquitic de Carmona, los estatales detuvieron a José "N", de 37 años de edad, a quien se le localizaron diversas dosis de metanfetaminas.

      Por otro lado, en el municipio de Salinas de Hidalgo, como parte de las acciones coordinadas de la Base de Operaciones Mixtas Interinstitucionales (BOMI), fue detenido Sebastián "N", de 33 años de edad, a quien se le aseguraron varias dosis de "cristal".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado continúa fortaleciendo los trabajos de inteligencia y las acciones operativas para reforzar la seguridad en el Estado.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Rescatan a conductor prensado tras choque en la 57 (video)
        Rescatan a conductor prensado tras choque en la 57 (video)

        Rescatan a conductor prensado tras choque en la 57 (video)

        SLP

        Redacción

        Junto con paramédicos de Villa de Pozos trasladaron al hombre para atención médica

        Violencia en Tamuín, causada por delincuentes foráneos: SSPC
        Violencia en Tamuín, causada por delincuentes foráneos: SSPC

        Violencia en Tamuín, causada por delincuentes foráneos: SSPC

        SLP

        Rubén Pacheco

        FGE y Policía de Investigación lideran indagatorias para esclarecer los hechos

        Cierran vías en torno a Plazas del Carmen y Fundadores
        Cierran vías en torno a Plazas del Carmen y Fundadores

        Cierran vías en torno a Plazas del Carmen y Fundadores

        SLP

        Redacción

        El operativo tiene el fin de facilitar el desplazamiento de aficionados al futbol por megapantallas

        Ejecutan a un hombre en la colonia Rural Atlas
        Ejecutan a un hombre en la colonia Rural Atlas

        Ejecutan a un hombre en la colonia Rural Atlas

        SLP

        Redacción

        La víctima fue localizada sin vida tras un ataque armado ocurrido antes de la medianoche; la Fiscalía inició las investigaciones