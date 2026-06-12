Caen 8 narcos en varios municipios

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La Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a ocho personas presuntamente relacionadas con la venta y distribución de estupefacientes en los municipios de Mexquitic, Ciudad Valles y Salinas de Hidalgo.

En Ciudad Valles, elementos estatales detuvieron a Luis "N", de 24 años, originario Tamaulipas, con dosis de marihuana y "cristal"; en la colonia Infonavit II del mismo municipio, detuvieron a Rafael "N", de 32 años, Karla "N", de 23 años, y Litzi "N", de 26 años, tras asegurarles diversas dosis de marihuana y "cristal". Además, en una acción distinta, aseguraron a José "N", de 24 años, y Hamed "N", de 38 años, con diversas cantidades de marihuana y metanfetaminas.

En operativos diferentes, en Mexquitic de Carmona, los estatales detuvieron a José "N", de 37 años de edad, a quien se le localizaron diversas dosis de metanfetaminas.

Por otro lado, en el municipio de Salinas de Hidalgo, como parte de las acciones coordinadas de la Base de Operaciones Mixtas Interinstitucionales (BOMI), fue detenido Sebastián "N", de 33 años de edad, a quien se le aseguraron varias dosis de "cristal".

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