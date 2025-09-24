logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cómo disfrutar de un libro, aunque no tengas mucho tiempo

Fotogalería

Cómo disfrutar de un libro, aunque no tengas mucho tiempo

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Caen dos por robo de 40 mil pesos en tienda

Por Redacción

Septiembre 24, 2025 04:04 p.m.
A
Caen dos por robo de 40 mil pesos en tienda

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron un mandamiento judicial en contra de Juan "N" y Carlos "N", por el presunto delito de robo calificado en una tienda de conveniencia de la Zona Metropolitana potosina.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE), los imputados son señalados por un robo con violencia ocurrido en marzo de 2025, en el que sustrajeron aproximadamente 40 mil pesos de un negocio comercial perteneciente a una franquicia nacional.

Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada de Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio integraron la carpeta de investigación con la cual se obtuvieron las órdenes de aprehensión correspondientes por parte de un Juez de control.

Con ello, los elementos de la PDI iniciaron la búsqueda de Carlos "N", quien fue localizado en la avenida Benito Juárez, en la capital potosina; al ser identificado, se le informó sobre el ordenamiento en su contra, así como de sus derechos constitucionales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por otra parte, Juan "N" fue notificado en el Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, donde se encontraba interno por diverso delito y tuvo conocimiento del nuevo proceso penal que se desarrolla en su contra.

Ambos imputados permanecerán internos en el centro de reinserción mencionado, a disposición de la autoridad judicial que los requiere.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Caen dos por robo de 40 mil pesos en tienda
Caen dos por robo de 40 mil pesos en tienda

Caen dos por robo de 40 mil pesos en tienda

SLP

Redacción

Clausuran el Glitter Beer tras balacera
Clausuran el Glitter Beer tras balacera

Clausuran el 'Glitter Beer' tras balacera

SLP

Redacción

La noche del martes, sujetos armados dispararon en varias ocasiones contra la fachada del antro

Desmantelan red de videovigilancia clandestina en Ciudad del Maíz
Desmantelan red de videovigilancia clandestina en Ciudad del Maíz

Desmantelan red de videovigilancia clandestina en Ciudad del Maíz

SLP

Redacción

Este hecho, luego del ataque armado contra una patrulla de la Policía Municipal

Cuantiosos daños en choque sobre Pedro Moreno
Cuantiosos daños en choque sobre Pedro Moreno

Cuantiosos daños en choque sobre Pedro Moreno

SLP

Redacción

El reporte fue cerca de las 09:30 de la mañana