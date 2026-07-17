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Seguridad

Caen más supuestos vendedores de "cristal"

Por Redacción

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
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Caen más supuestos vendedores de "cristal"
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      En el Altiplano, la Guardia Civil Estatal (GCE), en coordinación con personal del Ejército y de la Guardia Nacional, detuvo a tres personas en posesión de drogas y un arma de fuego.

      Fue en el municipio de Matehuala donde elementos estatales detuvieron a Enrique "N", de 43 años, y a Kevin "N", de 24 años, a quienes se les aseguraron más de 20 dosis de "cristal".

      En otra acción realizada sobre la supercarretera 75D San Luis Potosí-Rioverde, a la altura del kilómetro 102, en el municipio de Villa Hidalgo, fue detenido Arturo "N", de 35 años, a quien se le aseguró una pistola abastecida, además de un vehículo Nissan SUV, modelo 2018, color negro.

      La GCE presumió que con apoyo de Defensa y Guardia Nacional mantuvo vigilancia aérea y recorridos terrestres en la región, que abarcaron más de 14 localidades, además de carreteras, brechas, caminos rurales y zonas de difícil acceso.

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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado aseguró impulsar acciones permanentes para combatir los delitos.

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