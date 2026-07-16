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Riña en centro histórico no es reciente y fue atendida: SSPC

El video se hizo viral recientemente en redes sociales

Por Samuel Moreno

Julio 16, 2026 03:13 p.m.
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Riña en centro histórico no es reciente y fue atendida: SSPC
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      Un video de una riña que circuló recientemente en redes sociales como si se tratara de un hecho ocurrido en los últimos días, en realidad corresponde a un incidente registrado hace aproximadamente un año en el Centro Histórico de la capital, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Municipal, Juan Antonio Villa Gutiérrez.

      El titular de la SSPC municipal explicó que, tras detectar la publicación del material, se solicitó de inmediato una revisión con elementos del cuadrante Centro y del agrupamiento Centinelas, quienes confirmaron la fecha del suceso y lograron identificar a las personas que aparecen en las imágenes.

      Villa Gutiérrez señaló que se trató de un conflicto entre dos personas que son conocidas por realizar actividades informales en el primer cuadro de la ciudad y recordó que el caso fue atendido en su momento por la autoridad.

      Precisó que la persona que resultó lesionada recibió atención médica por parte del agrupamiento de paramédicos y que los procedimientos legales siguieron su curso.

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      El secretario consideró que la difusión de este tipo de contenidos fuera de contexto tiene como objetivo generar una percepción negativa sobre las condiciones de seguridad del Centro Histórico, pese a que, afirmó, los incidentes de esta naturaleza han disminuido mediante el trabajo coordinado con el Consejo de Seguridad del Centro Histórico.

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      Advirtió que la circulación de videos antiguos presentados como actuales no solo afecta la imagen de la zona, sino que también puede tener repercusiones en la actividad económica del primer cuadro de la ciudad. "Hay intereses de afectar la imagen del Centro Histórico", señaló, al destacar que actualmente existe vigilancia permanente y una mayor coordinación entre autoridades y comerciantes.

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