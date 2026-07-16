Detienen a sexagenaria con decenas de dosis de marihuana y "cristal"
En la delegación de Rascón, fue detenida Patricia "N", de 64 años de edad
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CIUDAD VALLES.- Una mujer de 64 años de edad fue detenida por oficiales de la Guardia Civil Estatal (GCE) porque presuntamente traía varias dosis de droga.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó este jueves que, en la delegación de Rascón, fue detenida Patricia "N", de 64 años de edad.
Los oficiales de la Guardia Civil Estatal realizaban recorridos de seguridad y vigilancia por la zona cuando interceptaron a la sexagenaria y procedieron a efectuarle una inspección de seguridad.
Fue así como descubrieron que traía varias bolsitas que contenían hierba verde y seca con características de la marihuana, así como otras con material granulado y cristalino con características de la droga sintética conocida como "cristal".
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Por esa razón, la mujer fue detenida y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que se encargará de resolver su situación legal.
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