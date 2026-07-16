Solo daños en Choque por alcance sobre avenida Mexquitic

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un choque por alcance registrado la tarde de este miércoles sobre la avenida Mexquitic, a la altura de la colonia Los Limones, dejó únicamente daños materiales.

Choque por alcance avenida Mexquitic

El percance fue reportado alrededor de las 18:00 horas, cuando un camión de transporte de personal de color blanco, que circulaba con dirección al Periférico, impactó por alcance a un automóvil Chevrolet Chevy color arena.

Acciones de la autoridad

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A pesar del impacto, no se reportaron personas lesionadas y el incidente se limitó a daños materiales en ambas unidades.

Los conductores permanecieron en el lugar con la intención de llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.

Elementos de la Dirección de Peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes.