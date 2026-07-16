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Seguridad

Solo daños en Choque por alcance sobre avenida Mexquitic

Conductores permanecieron en el lugar para acordar reparación de daños materiales.

Por Pulso Online

Julio 16, 2026 08:15 p.m.
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Solo daños en Choque por alcance sobre avenida Mexquitic
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      Un choque por alcance registrado la tarde de este miércoles sobre la avenida Mexquitic, a la altura de la colonia Los Limones, dejó únicamente daños materiales.

      Choque por alcance avenida Mexquitic

      El percance fue reportado alrededor de las 18:00 horas, cuando un camión de transporte de personal de color blanco, que circulaba con dirección al Periférico, impactó por alcance a un automóvil Chevrolet Chevy color arena.

      Acciones de la autoridad

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      A pesar del impacto, no se reportaron personas lesionadas y el incidente se limitó a daños materiales en ambas unidades.

      Los conductores permanecieron en el lugar con la intención de llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.

      Elementos de la Dirección de Peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes.

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