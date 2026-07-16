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Seguridad

SUV aplasta motocicleta en glorieta

Una pareja resultó lesionada; el conductor habría omitido el alto

Por Huasteca Hoy

Julio 16, 2026 08:23 a.m.
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SUV aplasta motocicleta en glorieta
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      CIUDAD VALLES.- Una pareja que viajaba en motocicleta resultó lesionada luego de que una camioneta presuntamente omitiera el alto al ingresar a la glorieta Pedro Antonio Santos, provocando un fuerte choque.

      El accidente ocurrió la noche del miércoles sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, donde elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos.

      De acuerdo con el reporte preliminar, el conductor de una camioneta tipo SUV color azul circulaba de la Alameda Municipal hacia el fraccionamiento Norte Residencial. Al llegar a la rotonda, presuntamente no respetó el señalamiento de alto e impactó una motocicleta.

      La unidad de dos ruedas era conducida por Jesús "N", de 26 años, quien viajaba acompañado de María Guadalupe "N", ambos vecinos del fraccionamiento Villas del Sol.

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      Tras el impacto, la motocicleta quedó atrapada debajo de la camioneta. La mujer sufrió golpes leves, mientras que el motociclista presentó lesiones en ambos brazos, por lo que fue atendido por paramédicos y trasladado a una clínica del IMSS para recibir atención médica.

      Los vehículos fueron asegurados por las autoridades de Tránsito, en tanto que el conductor de la camioneta manifestó su intención de llegar a un acuerdo con el afectado para la reparación de los daños.

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