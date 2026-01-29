logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Fotogalería

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Caen seis presuntos implicados en ataque armado en Zaragoza

Enfrentan delitos de homicidio calificado en grado de tentativa

Por Redacción

Enero 29, 2026 12:51 p.m.
A
Caen seis presuntos implicados en ataque armado en Zaragoza

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) detuvo a seis personas señaladas por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en concurso real con homicidio calificado en grado de tentativa, por hechos suscitados en Zaragoza.

Se trata de tres mujeres y tres hombres, quienes habrían ingresado por la fuerza a un domicilio de la colonia Pedregal y causaron lesiones con arma blanca y con disparos de arma de fuego a varias personas.

El suceso que se presentó el 19 de octubre de 2025 quedó registrado en una carpeta de investigación, con la cual agentes del Ministerio Público dirigieron las acciones legales en contra de María de Jesús "N", Fernando "N", Rubí "N", Lizbeth "N", Saúl "N" y Adrián "N".

Con la cual se obtuvo la detención de los probables responsables por parte de la Policía de Investigación (PDI), siendo cinco de ellos a través de una orden de cateo y uno en calles de la colonia donde ocurrieron los hechos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las y los asegurados fueron trasladados al centro penitenciario de la delegación La Pila, en donde estarán recluidos mientras transcurre su proceso penal; en tanto, la Fiscalía Potosina mantendrá las indagatorias respectivas, ante la posible participación de más personas en estos hechos. 

LEA TAMBIÉN

Asesinan a exregidor en Villa de Zaragoza

Maleantes lo interceptaron en un camino vecinal, en donde lo acribillaron

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Caen seis presuntos implicados en ataque armado en Zaragoza
Caen seis presuntos implicados en ataque armado en Zaragoza

Caen seis presuntos implicados en ataque armado en Zaragoza

SLP

Redacción

Enfrentan delitos de homicidio calificado en grado de tentativa

Prenden fuego a un taxi en Ciudad Valles
Prenden fuego a un taxi en Ciudad Valles

Prenden fuego a un taxi en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Lo anterior ocurrió en los primeros minutos de este jueves

Choque múltiple colapsa Salvador Nava
Choque múltiple colapsa Salvador Nava

Choque múltiple colapsa Salvador Nava

SLP

Redacción

Un lesionado y ocho autos involucrados se reportaron a la altura de Coronel Romero

Emboscada a la GCE en la Rioverde-San Ciro; hay tres heridos
Emboscada a la GCE en la Rioverde-San Ciro; hay tres heridos

Emboscada a la GCE en la Rioverde-San Ciro; hay tres heridos

SLP

Huasteca Hoy

Dos sujetos, presuntos policías municipales, fueron detenidos en los hechos