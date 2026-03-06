Caen tres agentes de GCE por muerte de dos personas en Matehuala

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que, derivado de un reporte de agresión contra una patrulla de la Guardia Civil Estatal (GCE) en la comunidad de Tanque Colorado, en Matehuala, se desplegó un operativo de apoyo por parte de elementos estatales que se encontraban en la zona.

Durante la intervención, según se informó, los elementos ubicaron una camioneta relacionada con el reporte inicial, así como un vehículo sedán que circulaba en el mismo trayecto.

De acuerdo con los primeros reportes operativos, se registró un intercambio de disparos y posteriormente una persecución de ambos vehículos. Como resultado de estos hechos, dos personas perdieron la vida y una más resultó lesionada.

Ante esta situación, los tres elementos de la Guardia Civil Estatal que participaron en la intervención fueron trasladados a la capital del estado y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes y se deslinden responsabilidades conforme a la ley.

El Cuerpo de Bomberos de Matehuala, lamentó la muerte de uno de los agredidos, quien pertenencia a su corporación e informó que este día ofrecerán una rueda de prensa para hablar del suceso.

La SSPC reiteró su plena disposición para colaborar con las autoridades ministeriales y garantizar que este caso se esclarezca con total transparencia y apego al marco legal.