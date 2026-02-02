Caen tres presuntos "narcos" en la Huasteca

En el marco de la cobertura que brinda la Guardia Civil Estatal para brindar mayor protección y seguridad a toda la población, se informa la detención de tres presuntos vendedores de estupefacientes a través de distintas acciones efectuadas en municipios de la zona Huasteca.

Sobre la calle Revolución, en el Ejido Coromohom, municipio de Tanlajás, se detuvo a Jordy N. de 25 años de edad, a quien se le encontraron 15 dosis de mariguana diseñadas para su venta individual. Dicha persona aceptó vender la droga para un grupo criminal.

Por otra parte, en la calle Santos Degollado, entre Nicolás Bravo y Pedro Antonio de los Santos perteneciente a la colonia El Campo, en el municipio de Tamuín, quedó arrestado un sujeto que responde al nombre de Luis N. de 19 años de edad, ya que se le encontraron 18 dosis de hierba seca en color verde con las características propias de la marihuana.

Finalmente, con base a patrullajes preventivos, en la calle Melchor Ocampo entre Santos Degollado y Niños Héroes, en el Barrio El Pedregal, en Tamasopo, fue aprehendido Juan N. de 21 años de edad, junto con 15 dosis de marihuana, 9 dosis de "cristal" y 5 dosis de la droga sintética conocida como crack.

Los detenidos, fueron informados de los derechos que les asisten para enseguida quedar a disposición de la autoridad competente para lo que determine.