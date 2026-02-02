Cafre quiso sobornar a policías de "Chole"

En presencia desplegada en todos los sectores de la demarcación, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presunto cohecho, esto en la colonia Fracción Rivera.

Cuando policías soledenses transitaban sobre Circuito Potosí Oriente y la calle Prolongación Melchor Ocampo, a la altura de la colonia mencionada, observaron a un sujeto que manejaba a exceso de velocidad y de forma imprudente, por lo que le dieron alcance.

Después de varios minutos de diálogo con el sujeto, éste se identificó como Luis "N" de 33 años, a quien le indicaron la sanción correspondiente a las faltas cometidas, y éste ofreció la cantidad de mil pesos para que lo dejaran ir.

Enseguida se le dio a conocer que sería detenido por presunto cohecho, y después fue presentado ante la Fiscalía General del Estado para determinar su situación jurídica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí