Camioneta de Cometra atropella a mujer de la tercera edad en el Centro de Valles

La víctima, de 70 años, fue embestida al cruzar por la zona peatonal de la avenida Hidalgo; sufrió lesiones en un brazo

Por Huasteca Hoy

Octubre 08, 2025 09:25 a.m.
Camioneta de Cometra atropella a mujer de la tercera edad en el Centro de Valles

CIUDAD VALLES. Una mujer de la tercera edad resultó lesionada la mañana de este miércoles luego de ser atropellada por una camioneta de traslado de valores en pleno centro de la ciudad.

El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Hidalgo y la calle Porfirio Díaz, donde la víctima, identificada como Estela Ramón González, de 70 años y vecina de la delegación de Tambaca, municipio de Tamasopo, intentaba cruzar por el área destinada a peatones.

De acuerdo con testigos, la mujer fue embestida por una camioneta Ford color café con razón social Cometra, cayendo sobre el pavimento y sufriendo lesiones en un brazo.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle los primeros auxilios y posteriormente la trasladaron a un sanatorio particular.

El custodio conductor de la unidad se detuvo metros adelante y manifestó su disposición para llegar a un acuerdo con la afectada, ya que el vehículo cuenta con seguro.

Agentes de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance y abanderaron la zona para evitar congestionamientos.

