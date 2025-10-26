Caos vial por accidente en "Las Julias"

Tres vehículos se vieron involucrados en un accidente registrado la mañana de este domingo en la colonia Las Julias.

El reporte se realizó alrededor de las 11:30 horas, luego de que un automóvil que circulaba en sentido contrario sobre la avenida Papagayos, con dirección a la avenida Saucito Morales y próximo a Prolongación Muñoz, intentó adelantar al tráfico detenido, siendo impactado de frente por un vehículo Chevrolet Ionix.

A su vez, este último fue golpeado por otro automóvil que circulaba en sentido opuesto hacia Periférico y que posteriormente se retiró del lugar.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del hecho, mismo que fue resuelto en el lugar con la intervención de las aseguradoras correspondientes.

