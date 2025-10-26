Se accidenta carro al circular por el bulevar

Al circular por el bulevar Rocha Cordero, un automóvil se accidentó en el puente de la empresa Ricolino, en donde se impactó contra la contención y al final quedó obstruyendo el carril lateral.

El reporte del percance se dio antes de las dos de la tarde de este sábado cuando un automóvil Seat de color azul, circulaba sobre el bulevar referido con dirección a la colonia Árbolitos.

Luego tomó por el puente referido y ya en la parte descendente, el conductor perdió el control del volante a su izquierda, chocando así contra la guarnición para seguir su trayectoria errática y finalmente quedar el auto detenido en el carril lateral.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja , quienes valoraron al conductor pero por suerte no presentaba golpes considerables y por lo tanto no ameritando traslado al hospital.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, tomaron conocimiento del accidente y el carro fue retirado con una grúa ya que tenía la suspensión destrozada por completo, además de otros daños en la defensa.