logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REFLEXIONAN SU FE

Fotogalería

REFLEXIONAN SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Se accidenta carro al circular por el bulevar

Se impactó contra la contención y al final quedó obstruyendo el carril lateral

Por Redacción

Octubre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Se accidenta carro al circular por el bulevar

Al circular por el bulevar Rocha Cordero, un automóvil se accidentó en el puente de la empresa Ricolino, en donde se impactó contra la contención y al final quedó obstruyendo el carril lateral.

El reporte del percance se dio antes de las dos de la tarde de este sábado cuando un automóvil Seat de color azul, circulaba sobre el bulevar referido con dirección a la colonia Árbolitos.

Luego tomó por el puente referido y ya en la parte descendente, el conductor perdió el control del volante a su izquierda, chocando así contra la guarnición para seguir su trayectoria errática y finalmente quedar el auto detenido en el carril lateral.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja , quienes valoraron al conductor pero por suerte no presentaba golpes considerables y por lo tanto no ameritando traslado al hospital.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, tomaron conocimiento del accidente y el carro fue retirado con una grúa ya que tenía la suspensión destrozada por completo, además de otros daños en la defensa.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Delincuentes en moto disparan contra casa en Tamuín
Delincuentes en moto disparan contra casa en Tamuín

Delincuentes en moto disparan contra casa en Tamuín

SLP

Redacción

Par de “narcos” son detenidos en la colonia Las Mercedes
Par de “narcos” son detenidos en la colonia Las Mercedes

Par de “narcos” son detenidos en la colonia Las Mercedes

SLP

Redacción

Se accidenta carro al circular por el bulevar
Se accidenta carro al circular por el bulevar

Se accidenta carro al circular por el bulevar

SLP

Redacción

Se impactó contra la contención y al final quedó obstruyendo el carril lateral

Aseguran tráilers y tequila robado
Aseguran tráilers y tequila robado

Aseguran tráilers y tequila robado

SLP

Redacción

Policías estatales “reventaron” un campamento utilizado por la delincuencia organizada