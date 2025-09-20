logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÉXICO LINDO Y QUERIDO

Fotogalería

MÉXICO LINDO Y QUERIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Captan robo a plena luz del día en Mariano Arista (video)

No se registró la presencia de patrullas ni de elementos de las policías

Por Samuel Moreno

Septiembre 20, 2025 01:27 p.m.
A
Captan robo a plena luz del día en Mariano Arista (video)

El pasado 19 de septiembre, un ciudadano reportó a través de la red social Facebook, que un familiar fue víctima del robo de pertenencias, tras la apertura de su vehículo en la calle Mariano Arista, aledaña a la avenida Carranza.

De acuerdo con imágenes captadas por una cámara de seguridad, se observa a dos hombres rondando el automóvil y, tras asegurarse de que no había elementos de seguridad presentes, uno de ellos ingresó al vehículo por la ventana trasera derecha para abrir las puertas y el cofre.

Durante varios minutos y sin apresurarse, los delincuentes sustrajeron la batería y objetos personales de la víctima, que introdujeron en una mochila. Todo el acto fue presenciado por transeúntes y conductores, sin que se observara algún intento de intervención.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el acto, no se registró la presencia de patrullas ni de elementos de la policía municipal, lo que permitió a los responsables retirarse del lugar sin mayores inconvenientes.

La denunciante hizo un llamado enérgico a las autoridades para reforzar la seguridad en el primer cuadrante de la ciudad y prevenir este tipo de delitos del fuero común.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Captan robo a plena luz del día en Mariano Arista (video)
Captan robo a plena luz del día en Mariano Arista (video)

Captan robo a plena luz del día en Mariano Arista (video)

SLP

Samuel Moreno

No se registró la presencia de patrullas ni de elementos de las policías

Confirma FGE ataque a base policial de Ciudad del Maíz
Confirma FGE ataque a base policial de Ciudad del Maíz

Confirma FGE ataque a base policial de Ciudad del Maíz

SLP

Redacción

El suceso habría dejado un agente herido y uno que no ha sido localizado

Capturan a tres "narcos" en la capital
Capturan a tres "narcos" en la capital

Capturan a tres "narcos" en la capital

SLP

Redacción

Se les detectó con dosis de drogas que al parecer vendían en distintas zonas

Fallece hombre cuando cambiaba llanta a su carro
Fallece hombre cuando cambiaba llanta a su carro

Fallece hombre cuando cambiaba llanta a su carro

SLP

Redacción

Estaba en la colonia El Vergel, donde le vino un infarto y se desvaneció