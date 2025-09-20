Captan robo a plena luz del día en Mariano Arista (video)

El pasado 19 de septiembre, un ciudadano reportó a través de la red social Facebook, que un familiar fue víctima del robo de pertenencias, tras la apertura de su vehículo en la calle Mariano Arista, aledaña a la avenida Carranza.

De acuerdo con imágenes captadas por una cámara de seguridad, se observa a dos hombres rondando el automóvil y, tras asegurarse de que no había elementos de seguridad presentes, uno de ellos ingresó al vehículo por la ventana trasera derecha para abrir las puertas y el cofre.

Durante varios minutos y sin apresurarse, los delincuentes sustrajeron la batería y objetos personales de la víctima, que introdujeron en una mochila. Todo el acto fue presenciado por transeúntes y conductores, sin que se observara algún intento de intervención.

En el acto, no se registró la presencia de patrullas ni de elementos de la policía municipal, lo que permitió a los responsables retirarse del lugar sin mayores inconvenientes.

La denunciante hizo un llamado enérgico a las autoridades para reforzar la seguridad en el primer cuadrante de la ciudad y prevenir este tipo de delitos del fuero común.