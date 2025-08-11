Capturan a ocho presuntos “narcos” en operativos

Ocho presuntos “narcos” fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal mediante distintos operativos en la entidad, les aseguraron decenas de dosis de droga que traían para su venta, al parecer pertenecen a grupos delictivos.

En el Ejido del Centro, por el camino a Los Magueyes, perteneciente a Ahualulco, los oficiales de la GCE concretaron la detención de David N. de 26 años de edad, alias “El Bulldog”, por presunta posesión de 28 dosis de “cristal”, así como una camioneta Chevrolet, Silverado, modelo 2016, con reporte de robo del 17 de mayo del 2024. Dicha persona, cuenta con antecedente penal del pasado once de abril por el delito de conducción de motocicleta con reporte de robo.

En la carretera Charcas-Ahualulco, en Mexquitic de Carmona, se detuvieron a Uriel N. de 36 años de edad, Ángel N. de 19 años de edad y Jonathan de 25 años de edad, junto con 28 dosis de marihuana.

Por otra parte, a través de la Base de Operaciones Mixtas Interinstitucionales (B.O.M.I) de forma conjunta con efectivos de la Sedena, en la colonia Santa Rosa, del municipio de Ciudad Valles, fue capturado José N. de 37 años de edad, al encontrarle seis bolsas con marihuana y 14 dosis de “cristal”.

Además, en la zona centro de Rioverde, quedaron bajo arresto Israel N. de 37 años de edad y Yohana de 26 años de edad, ya que se les descubrieron 10 bolsas con marihuana, los detectaron cuando andaban en una camioneta GMC Terrain, la cual también les fue asegurada

Finalmente, en el municipio de Santa María del Río, fue aprehendido un menor de 15 años junto con 15 dosis de mariguana, el cual fue detectado cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta que también le aseguraron.