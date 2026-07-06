Capturan a ocho vendedores de distintas drogas

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Ocho supuestos vendedores de droga fueron detenidos por la Guardia Civil Estatal (GCE), en coordinación con autoridades de los tres órdenes de Gobierno, mediante operativos que se llevan a cabo de forma permanente en toda la entidad.

En una primera intervención realizada en el municipio de Villa de Reyes, integrantes de la Base de Operaciones Mixtas Interinstitucionales (BOMI) detuvieron a Paulo "N", de 52 años de edad, a quien le fueron aseguradas alrededor de 35 dosis de "cristal" que al parecer traía para su venta.

En una acción distinta, en Ciudad Valles, fueron detenidos Nicolás "N", de 59 años de edad, quien además cuenta con un mandamiento judicial vigente emitido por la Fiscalía General de la República; así como Kevin "N", de 23 años; Marisol "N", de 20 años, y un adolescente, a quienes se les aseguraron casi medio kilogramo de marihuana distribuido en diversas dosis, además de dinero en efectivo aparentemente producto de la venta.

Finalmente, en el municipio de Axtla de Terrazas, fueron detenidos José "N", Abel "N" y Bernardo "N", tras asegurarles decenas de dosis de marihuana, "crack" y "cristal", además de una motocicleta en la que se desplazaban.

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Las personas detenidas, junto con la droga, el vehículo y los demás indicios asegurados, fueron puestas a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica conforme a derecho por delitos contra la salud.