Capturan a par de objetivos criminales en Soledad

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Agentes de la Guardia Civil de Soledad llevaron a cabo la detención de dos objetivos generadores de violencia, por ser personas con conductas delictivas recurrentes. Se trata de José "N" e Ismael "N", por su probable participación en delitos contra la salud y portación de arma prohibida.

La primera detención ocurrió durante recorridos de seguridad y vigilancia en calles de la colonia Hogares Obreros, donde oficiales detectaron a José "N", de 31 años de edad, consumiendo estupefacientes en la vía pública.

Al abordarlo para informarle que cometía una falta administrativa y realizar una inspección preventiva, se le localizó dosis de cristal. Durante la captura de sus datos, se detectó que esta persona cuenta con múltiples detenciones por narcomenudeo y portación de arma prohibida.

En otra acción sobre la calle 16 de Septiembre, en la colonia Las Flores, oficiales detuvieron a Ismael "N", de 32 años de edad, a quien se le aseguró dosis de metanfetaminas y una réplica de arma de fuego deportiva.

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Esta persona también fue detectada con antecedentes delictivos por robo a comercio con violencia y delitos por violencia familiar.

Por estos hechos y para el adecuado desarrollo de las diligencias correspondientes, ambos individuos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con los indicios asegurados.