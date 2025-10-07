Choca auto contra cerro en la carretera libre Valles–Rioverde

TAMASOPO.- El guiador de un automóvil que circulaba por la carretera libre Valles–Rioverde derrapó y se estrelló contra un cerro; afortunadamente los ocupantes resultaron ilesos.

El accidente ocurrió la mañana de este martes en el kilómetro 52, a la altura del tramo conocido como El Serranito, cerca del crucero de Tamasopo.

De acuerdo con fuentes oficiales, el conductor de un vehículo Nissan color azul se desplazaba con dirección de Rioverde hacia Ciudad Valles, pero al tomar una curva no extremó precauciones, lo que provocó que la unidad derrapara y terminara impactándose contra el cerro.

El automóvil sufrió daños en la parte frontal, por lo que ya no encendió. Militares de la Guardia Nacional acudieron al sitio y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar la unidad siniestrada.

