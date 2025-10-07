logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TECMUN

Fotogalería

TECMUN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Choca auto contra cerro en la carretera libre Valles–Rioverde

Del percance no se reportan heridos

Por Huasteca Hoy

Octubre 07, 2025 02:47 p.m.
A
Foto: Huasteca Hoy

Foto: Huasteca Hoy

TAMASOPO.- El guiador de un automóvil que circulaba por la carretera libre Valles–Rioverde derrapó y se estrelló contra un cerro; afortunadamente los ocupantes resultaron ilesos.

El accidente ocurrió la mañana de este martes en el kilómetro 52, a la altura del tramo conocido como El Serranito, cerca del crucero de Tamasopo.

De acuerdo con fuentes oficiales, el conductor de un vehículo Nissan color azul se desplazaba con dirección de Rioverde hacia Ciudad Valles, pero al tomar una curva no extremó precauciones, lo que provocó que la unidad derrapara y terminara impactándose contra el cerro.

El automóvil sufrió daños en la parte frontal, por lo que ya no encendió. Militares de la Guardia Nacional acudieron al sitio y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar la unidad siniestrada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choca auto contra cerro en la carretera libre Valles–Rioverde
Choca auto contra cerro en la carretera libre Valles–Rioverde

Choca auto contra cerro en la carretera libre Valles–Rioverde

SLP

Huasteca Hoy

Del percance no se reportan heridos

Aprehenden a sujeto por intento de feminicidio
Aprehenden a sujeto por intento de feminicidio

Aprehenden a sujeto por intento de feminicidio

SLP

Redacción

Mujeres en moto resultan heridas en accidente en la Av. Universidad
Mujeres en moto resultan heridas en accidente en la Av. Universidad

Mujeres en moto resultan heridas en accidente en la Av. Universidad

SLP

Redacción

Fueron arrolladas por un camión urbano que intentaron rebasar

Con cristal, arrestan a un hombre y una mujer
Con cristal, arrestan a un hombre y una mujer

Con cristal, arrestan a un hombre y una mujer

SLP

Redacción