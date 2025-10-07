Con cristal, arrestan a un hombre y una mujer

En trabajos de prevención, oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a una mujer y un hombre por posesión de metanfetaminas, los hechos ocurrieron en las colonias Las Américas y Las Cruces.

El primer arresto se efectuó en la calle República de Brasil, en la colonia San Francisco, donde agentes femeninas notaron que una mujer alteraba el orden público y después de entrevistarla se identificó como Karina “N” de 33 años, a quien le encontraron una dosis de “cristal”.

Por otro lado, en la avenida Desierto de Atacama, en la colonia Cactus, los policías tuvieron contacto visual con quien dijo llamarse José “N”, de 21 años, el cual intentó escapar, dándole alcance en la calle Cerro de las Cruces en la colonia Las Cruces, localizándole cinco bolsas con piedra granulada semejante a la sustancia conocida como “cristal”.

A los dos se les informó que serían detenidos por posesión de metanfetaminas; además, se les dio lectura de su carta de derechos y fueron consignados a Barandilla Municipal, donde fueron certificados por el médico legista y se les puso a disposición de la Fiscalía General del Estado.

