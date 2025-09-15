Un riesgo, transporte de personal: poceños

Residentes de la parte urbana de Villa de Pozos que colinda con el municipio de la capital señalaron el riesgo que representan los autobuses de transporte de personal que transitan casi siempre con exceso de velocidad por las calles 71 y 99 de camino hacia las empresas ubicadas en la Zona Industrial del Potosí.

Entre 5:30 y 8:00 de la mañana, aproximadamente, estos camiones van casi repletos de hombres y mujeres trabajadoras que deben llegar puntuales a sus centros de trabajo en el citado parque productivo. La presión de llegar a tiempo, con frecuencia, provoca que los choferes manejen a toda velocidad y con poca precaución.

Las unidades avanzan en sentido poniente a oriente por ambas vialidades (71 y 99) para después tomar calles como la 24 y Valle de San Francisco rumbo al entronque con avenida Seminario. Por esta última, avanzan hasta el cruce con la carretera 57 para incorporarse a la lateral sur y desde ahí entrar por el Eje 114 hacia la avenida Industrias, ya en la Zona Industrial del Potosí.

Todo este trayecto pasa por sectores densamente poblados en los que sus habitantes salen a las calles a temprana hora, incluyendo mujeres, niñas, niños y personas adultas mayores que son más vulnerables ante la posibilidad de un accidente vial.

La población pidió al Concejo Municipal de Villa de Pozos que intensifique operativos ya estructurados como Transporte Seguro, Obrero Seguro, y Protección Escolar, con énfasis en los autobuses de transporte de personal y en especial, en horarios pico.