Violador pasará 6 años en la cárcel

Litigadores de la FGE, imputaron el delito de abuso sexual calificado a Juan “N”, y la autoridad judicial lo sentenció a seis años de prisión ordinaria en la Huasteca potosina.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Personas, Pueblos y Comunidades Originarias, integró la carpeta de investigación en contra del acusado, quien habría agredido sexualmente a una adolescente en la comunidad de Santa Bárbara, en el municipio de Aquismón, durante febrero de 2024.

Elementos de la Policía de Investigación realizaron la detención del señalado, y agentes fiscales lo presentaron ante un Juez de control, donde aceptó su responsabilidad y su defensa solicitó un procedimiento abreviado.

El trabajo efectuado por la FGE derivó en una sentencia condenatoria de seis años de prisión para el acusado, impuesta por la autoridad judicial, quien también determinó dos pagos económicos: uno para la reparación del daño y otro como sanción pecuniaria.

De esta manera, Juan “N” fue ingresado al centro penitenciario de la región, donde permanecerá recluido y con la suspensión de sus derechos políticos y civiles.