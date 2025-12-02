logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MAGIA, ILUSIÓN Y ALEGRÍA

Fotogalería

MAGIA, ILUSIÓN Y ALEGRÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Violador pasará 6 años en la cárcel

Por Redacción

Diciembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Violador pasará 6 años en la cárcel

Litigadores de la FGE, imputaron el delito de abuso sexual calificado a Juan “N”, y la autoridad judicial lo sentenció a seis años de prisión ordinaria en la Huasteca potosina.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Personas, Pueblos y Comunidades Originarias, integró la carpeta de investigación en contra del acusado, quien habría agredido sexualmente a una adolescente en la comunidad de Santa Bárbara, en el municipio de Aquismón, durante febrero de 2024.

Elementos de la Policía de Investigación realizaron la detención del señalado, y agentes fiscales lo presentaron ante un Juez de control, donde aceptó su responsabilidad y su defensa solicitó un procedimiento abreviado.

El trabajo efectuado por la FGE derivó en una sentencia condenatoria de seis años de prisión para el acusado, impuesta por la autoridad judicial, quien también determinó dos pagos económicos: uno para la reparación del daño y otro como sanción pecuniaria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


De esta manera, Juan “N” fue ingresado al centro penitenciario de la región, donde permanecerá recluido y con la suspensión de sus derechos políticos y civiles.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Atrapan a célula de “halcones” en Matehuala
Atrapan a célula de “halcones” en Matehuala

Atrapan a célula de “halcones” en Matehuala

SLP

Redacción

Violador pasará 6 años en la cárcel
Violador pasará 6 años en la cárcel

Violador pasará 6 años en la cárcel

SLP

Redacción

Infractores son puestos tras las rejas
Infractores son puestos tras las rejas

Infractores son puestos tras las rejas

SLP

Redacción

Caen tres maleantes armados y con droga
Caen tres maleantes armados y con droga

Caen tres maleantes armados y con droga

SLP

Redacción

Dos en colonia La Victoria y otro más en Cañada, en Rioverde