Chocan camión de personal y automóvil por alcance

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Al no guardar su distancia de seguridad, un camión de transporte de personal chocó por alcance contra un automóvil cuando circulaba por la avenida Mexquitic, en la colonia Los Limones, al norte de la ciudad.

De acuerdo a los hechos, suscitados alrededor de las seis de la tarde de este martes, en que el camión color blanco, con número económico 6565, circulaba por la mencionada avenida en dirección al Anillo Periférico Norte.

A la altura de la colonia Los Limones, el conductor no guardó su distancia de seguridad y de esta forma chocó de frente contra un automóvil Chevrolet Chevy de color arena, el cual se desplazaba en la misma dirección.

Ante el impacto los dos conductores se detuvieron a fin de dialogar sobre los daños materiales, los que afortunadamente eran mínimos y se esperaba que llegaran a un acuerdo reparatorio, aunque elementos de la Policía Vial Municipal acudieron a tomar conocimiento del caso.

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