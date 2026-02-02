Chocan carro y camión de personal en Av. Industrias

Un automóvil presentó fuertes daños materiales luego de chocar contra un camión de transporte de personal en la avenida Industrias y el Eje 104 de la Zona Industrial, por suerte no hubo personas lesionadas a pesar del fuerte impacto.

El hecho tuvo lugar a las 16:00 horas de este domingo, cuando el automóvil Toyota de color negro circulaba sobre la avenida Industrias.

Al llegar al Eje 104, impactó con el autobús de transporte de personal de la empresa Senda Citi con número económico 3133, el cual le interfirió en su trayectoria.

En el momento del percance, el camión también circulaba sobre la avenida Industrias y el conductor realizó maniobra de vuelta para incorporarse al Eje 104 pero no tomó las precauciones necesarias y se le atravesó al carro sin que el conductor pudiera frenar a tiempo, por lo que sobrevino el fuerte choque.

El auto quedó destrozado de la parte frontal, aunque no se registraron heridos y elementos de Tránsito Municipal de la capital acudieron a tomar conocimiento del accidente.

Sin embargo, se esperaba que los conductores involucrados pudieran llegar a un acuerdo reparatorio respecto a los daños materiales para que el caso no pasara a mayores.