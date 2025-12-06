logo pulso
Seguridad

Chocan tres unidades pesadas en la SLP-Matehuala

Uno de los tráileres se quemó e su totalidad a la altura de Charco Cercado

Por Redacción

Diciembre 06, 2025 04:06 p.m.
A
Chocan tres unidades pesadas en la SLP-Matehuala

Un choque por alcance de dos tráileres y un camión torton deja cuantiosos daños en el kilómetro 85 de la carretera 57, tramo San Luis- Matehuala, a la altura de la comunidad "Charco Cercado" en Guadalcázar.

Los hechos se registraron cerca de las 08:00 de la mañana, donde uno de los tráiler que circulaba con dirección al norte impactó por alcance a un tráiler proyectándolo contra un torton. Una de las unidades se quemó en su totalidad y la cabina de otro más se incendió.

Elementos de la Guardia Nacional aseguraron la zona habilitando el carril norte a sur y tomaron conocimiento del accidente para el retiro de las unidades. 

