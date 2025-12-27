logo pulso
Seguridad

Chofer de camioneta embiste a dos motociclistas en Tamuín

Fue necesario trasladarlos al Hospital Básico Comunitario

Por Huasteca Hoy

Diciembre 27, 2025 03:05 p.m.
A
Chofer de camioneta embiste a dos motociclistas en Tamuín

Dos personas que viajaban en una motocicleta resultaron lesionadas tras ser embestidas por el chofer de una camioneta, en el municipio de Tamuín.

El accidente ocurrió sobre la carretera estatal Tamuín–La Ceiba, a la altura del rancho Sahuayo, hasta donde acudieron socorristas de Bomberos Voluntarios para brindar auxilio.

Dos hombres se encontraban heridos; ambos eran ocupantes de una motocicleta Italika, por lo que fue necesario trasladarlos al Hospital Básico Comunitario, ya que requerían atención médica.

Fuentes oficiales informaron que la unidad de dos ruedas fue impactada por una camioneta Nissan blanca, tipo estaquitas, la cual terminó fuera de la cinta asfáltica.

Los vehículos quedaron bajo resguardo de elementos policiales, quienes los pondrán a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que se encargará de deslindar responsabilidades.

