Capturan a menores de grupo criminal en Tamuín

Por la portación de drogas y un arma, este miércoles dos adolescentes de 17 años, presuntos integrantes de un grupo delictivo, fueron detenidos en el municipio de Tamuín cuando pretendían establecer una base para realizar actividades delincuenciales.

Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal, destacó que este tipo de aprehensiones resultan muy importantes porque previenen la conformación de células delictivas más grandes.

El mando policial manifestó que la Guardia Civil Estatal detuvo a los menores de edad con dosis de droga y un arma corta, pero además, se les vincula en la participación de otros hechos delictivos.

“Ellos son de ahí de Tamuín. A nosotros nos llama la atención porque son muy jóvenes; sin embargo, los reportes que tenemos, tanto de la policía como de la sociedad sobre estas personas, sí habían reportado personas muy jóvenes que andaban realizando, pues algunas actividades criminales”, lamentó.

Especificó que luego de detenerlos por la tarde en el municipio huasteco, se procedió a ponerlos a disposición de la Fiscalía General del Estado, cuya autoridad definirá su situación jurídica en las próximas horas.