logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Fotogalería

¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Capturan a menores de grupo criminal en Tamuín

Por Redacción

Diciembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Capturan a menores de grupo criminal en Tamuín

Por la portación de drogas y un arma, este miércoles dos adolescentes de 17 años, presuntos integrantes de un grupo delictivo, fueron detenidos en el municipio de Tamuín cuando pretendían establecer una base para realizar actividades delincuenciales.

   Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal, destacó que este tipo de aprehensiones resultan muy importantes porque previenen la conformación de células delictivas más grandes.

    El mando policial manifestó que la Guardia Civil Estatal detuvo a los menores de edad con dosis de droga y un arma corta, pero además, se les vincula en la participación de otros hechos delictivos.

“Ellos son de ahí de Tamuín. A nosotros nos llama la atención porque son muy jóvenes; sin embargo, los reportes que tenemos, tanto de la policía como de la sociedad sobre estas personas, sí habían reportado personas muy jóvenes que andaban realizando, pues algunas actividades criminales”, lamentó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


   Especificó que luego de detenerlos por la tarde en el municipio huasteco, se procedió a ponerlos a disposición de la Fiscalía General del Estado, cuya autoridad definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Asesinan a un velador durante riña entre ebrios
Asesinan a un velador durante riña entre ebrios

Asesinan a un velador durante riña entre ebrios

SLP

Redacción

Se encontraba con otros sujetos en la construcción cuando salieron de pleito

Arrestan a cuatro infractores en Soledad
Arrestan a cuatro infractores en Soledad

Arrestan a cuatro infractores en Soledad

SLP

Redacción

Violador recibe condena de 10 años de prisión
Violador recibe condena de 10 años de prisión

Violador recibe condena de 10 años de prisión

SLP

Redacción

Le dan tres años de cárcel por echar bala en un motel
Le dan tres años de cárcel por echar bala en un motel

Le dan tres años de cárcel por echar bala en un motel

SLP

Redacción

El sujeto fue capturado y remitido a la FGR, la cual aportó pruebas ante el juez