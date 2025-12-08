Choque contra muro de contención deja a un conductor con lesiones

Un choque contra objeto fijo registrado la mañana de este lunes dejó como saldo a un conductor con lesiones leves, luego de que su vehículo Nissan Sentra se impactara contra el muro de contención en el tramo de carretera México, en el ramal que conecta hacia avenida Universidad y carretera Matehuala.

El percance ocurrió poco después de las 06:00 horas, cuando el automovilista perdió el control y terminó chocando contra la estructura de concreto.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron al sitio para abanderar la zona y evitar un segundo accidente, mientras se realizaban las maniobras para retirar el vehículo.

Las autoridades exhortaron a conducir con precaución, especialmente durante las primeras horas del día, cuando el pavimento suele encontrarse húmedo y la visibilidad puede ser reducida.

