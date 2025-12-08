logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

HENRIETTE "POP IT Y HUNTRIX" EN SU CUMPLEAÑOS

Fotogalería

HENRIETTE "POP IT Y HUNTRIX" EN SU CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Choque contra muro de contención deja a un conductor con lesiones

El percance ocurrió poco después de las 6:00 de la mañana; SSPC abanderó la zona

Por Redacción

Diciembre 08, 2025 09:48 a.m.
A
Choque contra muro de contención deja a un conductor con lesiones

Un choque contra objeto fijo registrado la mañana de este lunes dejó como saldo a un conductor con lesiones leves, luego de que su vehículo Nissan Sentra se impactara contra el muro de contención en el tramo de carretera México, en el ramal que conecta hacia avenida Universidad y carretera Matehuala.

El percance ocurrió poco después de las 06:00 horas, cuando el automovilista perdió el control y terminó chocando contra la estructura de concreto.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron al sitio para abanderar la zona y evitar un segundo accidente, mientras se realizaban las maniobras para retirar el vehículo.

Las autoridades exhortaron a conducir con precaución, especialmente durante las primeras horas del día, cuando el pavimento suele encontrarse húmedo y la visibilidad puede ser reducida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choque contra muro de contención deja a un conductor con lesiones
Choque contra muro de contención deja a un conductor con lesiones

Choque contra muro de contención deja a un conductor con lesiones

SLP

Redacción

El percance ocurrió poco después de las 6:00 de la mañana; SSPC abanderó la zona

Cierre de guardería del IMSS provoca bloqueo en la 57 y Colorines
Cierre de guardería del IMSS provoca bloqueo en la 57 y Colorines

Cierre de guardería del IMSS provoca bloqueo en la 57 y Colorines

SLP

Redacción

Manifestantes cierran desde Rutilo Torres; lluvias y un choque en Bolívar agravan el tráfico

Choque contra poste en Circuito Potosí deja tres lesionados
Choque contra poste en Circuito Potosí deja tres lesionados

Choque contra poste en Circuito Potosí deja tres lesionados

SLP

Redacción

El conductor quedó prensado y fue rescatado por cuerpos de emergencia

Ladrones matan a ancianita al robar en su casa
Ladrones matan a ancianita al robar en su casa

Ladrones matan a ancianita al robar en su casa

SLP

Redacción

Al verse descubiertos la agarraron a martillazos en la cabeza y se dieron a la fuga