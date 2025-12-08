Choque contra poste en Circuito Potosí deja tres lesionados
El conductor quedó prensado y fue rescatado por cuerpos de emergencia
Tres personas resultaron lesionadas la noche de este domingo tras un fuerte choque contra un objeto fijo en el Circuito Potosí, a la altura del puente B. Anaya, al oriente de la capital potosina.
El accidente se registró alrededor de las 20:30 horas, cuando el conductor de una camioneta Chevrolet Blazer que se desplazaba hacia carretera México perdió el control y se estrelló contra un poste metálico de señalética de la SCT, ubicado en la división entre el carril central y el lateral.
El impacto dejó al conductor prensado dentro del vehículo, por lo que cuerpos de emergencia de Cruz Roja y Protección Civil Estatal trabajaron para liberarlo.
Tres personas fueron trasladadas a hospitales por paramédicos de la Guardia Civil de Soledad, Cruz Roja Mexicana y SEUM.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del hecho para deslindar responsabilidades.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Choque contra poste en Circuito Potosí deja tres lesionados
Redacción
El conductor quedó prensado y fue rescatado por cuerpos de emergencia
Ladrones matan a ancianita al robar en su casa
Redacción
Al verse descubiertos la agarraron a martillazos en la cabeza y se dieron a la fuga