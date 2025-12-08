Choque contra poste en Circuito Potosí deja tres lesionados

Tres personas resultaron lesionadas la noche de este domingo tras un fuerte choque contra un objeto fijo en el Circuito Potosí, a la altura del puente B. Anaya, al oriente de la capital potosina.

El accidente se registró alrededor de las 20:30 horas, cuando el conductor de una camioneta Chevrolet Blazer que se desplazaba hacia carretera México perdió el control y se estrelló contra un poste metálico de señalética de la SCT, ubicado en la división entre el carril central y el lateral.

El impacto dejó al conductor prensado dentro del vehículo, por lo que cuerpos de emergencia de Cruz Roja y Protección Civil Estatal trabajaron para liberarlo.

Tres personas fueron trasladadas a hospitales por paramédicos de la Guardia Civil de Soledad, Cruz Roja Mexicana y SEUM.

Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del hecho para deslindar responsabilidades.