Choque entre tráileres deja un lesionado en Villa de Arriaga

Un choque entre dos tráileres dejó una persona lesionada en el kilómetro 51 de la carretera federal 80, cerca del municipio de Villa de Arriaga.

El reporte se registró antes de las 06:00 de la mañana, cuando el conductor de un tráiler de color blanco, con caja seca acoplada, chocó contra la segunda caja de un tráiler Kenworth color azul, de doble caja acoplada, impactando la parte lateral izquierda. Tras el choque, el tráiler blanco salió de la carpeta asfáltica y finalmente quedó descuadrado frente a la gasolinera El Pueblito.

Al sitio arribó personal de Protección Civil de Villa de Arriaga. Paramédicos de los Servicios Estatales de Salud, con base en el mismo municipio, trasladaron al conductor del tráiler, identificado como Jorge Alejandro, originario de Guadalajara, Jalisco, al Hospital Central, donde fue atendido por traumatismo craneoencefálico.

Asimismo, acudieron elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional. Ante la presencia de las autoridades, lugareños comenzaron con actos de rapiña, llevándose algunos botes de pintura y cajas cerradas.

