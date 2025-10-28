logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GACELAS AUDACES!

Fotogalería

¡GACELAS AUDACES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Choque entre tres vehículos en la carretera Rioverde deja solo daños materiales

El accidente se originó por una caja de plástico tirada en la vía; no hubo lesionados

Por Redacción

Octubre 28, 2025 10:23 a.m.
A
Choque entre tres vehículos en la carretera Rioverde deja solo daños materiales

Un accidente que involucró a tres vehículos se registró la mañana de este martes en la carretera Rioverde, a la altura del puente Tecnológico, con dirección a Periférico Oriente.

El percance ocurrió antes de las 08:00 horas, luego de que una caja de plástico tirada sobre el carril izquierdo obligó a una camioneta Mercedes Benz a detener su marcha. En ese momento, un vehículo Volkswagen color azul que circulaba por el carril derecho chocó por alcance contra una camioneta Nissan Frontier.

A consecuencia del impacto, los tres vehículos resultaron con daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas.

Peritos de la Guardia Civil Municipal de Soledad acudieron al lugar para tomar conocimiento del hecho y realizar el levantamiento correspondiente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choque entre tres vehículos en la carretera Rioverde deja solo daños materiales
Choque entre tres vehículos en la carretera Rioverde deja solo daños materiales

Choque entre tres vehículos en la carretera Rioverde deja solo daños materiales

SLP

Redacción

El accidente se originó por una caja de plástico tirada en la vía; no hubo lesionados

Tres muertos tras choque entre auto y tráiler en la carretera Ríoverde–Valles
Tres muertos tras choque entre auto y tráiler en la carretera Ríoverde–Valles

Tres muertos tras choque entre auto y tráiler en la carretera Ríoverde–Valles

SLP

Redacción

El accidente ocurrió durante la madrugada en el kilómetro 125; las víctimas viajaban en un Jetta con placas de Tamaulipas

En Soledad no hay permisos para bailes de San Judas
En Soledad no hay permisos para bailes de San Judas

En Soledad no hay permisos para bailes de San Judas

SLP

Redacción

La Policía Municipal retirará sonido y mobiliario al detectar eventos callejeros

Tres muertos, deja accidente en la rúa Rioverde-Valles
Tres muertos, deja accidente en la rúa Rioverde-Valles

Tres muertos, deja accidente en la rúa Rioverde-Valles

SLP

Redacción

Un auto chocó por alcance contra tráiler y fallecieron dos mujeres y un hombre