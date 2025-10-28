Choque entre tres vehículos en la carretera Rioverde deja solo daños materiales

Un accidente que involucró a tres vehículos se registró la mañana de este martes en la carretera Rioverde, a la altura del puente Tecnológico, con dirección a Periférico Oriente.

El percance ocurrió antes de las 08:00 horas, luego de que una caja de plástico tirada sobre el carril izquierdo obligó a una camioneta Mercedes Benz a detener su marcha. En ese momento, un vehículo Volkswagen color azul que circulaba por el carril derecho chocó por alcance contra una camioneta Nissan Frontier.

A consecuencia del impacto, los tres vehículos resultaron con daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas.

Peritos de la Guardia Civil Municipal de Soledad acudieron al lugar para tomar conocimiento del hecho y realizar el levantamiento correspondiente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí