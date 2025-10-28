logo pulso
Estado

Ampliarán panteón de Villa Juárez

Ya se adquirió predio aledaño

Por Carmen Hernández

Octubre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Ampliarán panteón de Villa Juárez

Villa Juárez.- Se va ampliar el camposanto municipal y para ello se adquirieron más de 2 hectáreas ante la necesidad de tener más espacios para tener más espacio para sepultar más personas.

La alcaldesa Lisa Izaguirre. Reconoce que el panteón llegó a su límite no hay más espacio para sepulturas, refiere que se tenían 4 años de pláticas con la propietaria del predio, Delia Martínez, para poder ampliar el cementerio. 

El pasado 3 de octubre por fin se concretó la compra del predio, con una extensión de 2.8 hectáreas, por lo que con esto el área del panteón se ampliará. 

La compra del terreno beneficiará a todos, y los trabajos para iniciar la ampliación iniciarán a partir del 2025, con la delimitación del predio, además de realizar los trámites correspondientes respecto a los permisos para que pueda operar, para tener todo en regla.

SLP

Carmen Hernández

Ya se adquirió predio aledaño

