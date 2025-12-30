logo pulso
Seguridad

Choque por alcance deja solo daños materiales en carretera a Rioverde

En la carretera a Rioverde, un choque entre un automóvil y un camión materialista solo provocó daños materiales, sin heridos graves.

Por Redacción

Diciembre 30, 2025 06:03 p.m.
A
Esta tarde se registró un choque por alcance entre dos vehículos en la carretera a Rioverde, donde únicamente se reportaron daños materiales.

El hecho ocurrió antes de las 17:00 horas, a la altura del kilómetro 255, cerca de la comunidad de Los Gómez, cuando un automóvil compacto Nissan Tsuru de color rojo impactó por alcance a un camión Dodge materialista, también de color rojo.

Al lugar acudieron paramédicos de la Guardia Civil de Soledad, quienes valoraron a una persona que viajaba como acompañante en el Nissan Tsuru, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Peritos de la misma corporación tomaron conocimiento del accidente para las diligencias correspondientes.

