Choque por alcance deja solo daños materiales en carretera a Rioverde
En la carretera a Rioverde, un choque entre un automóvil y un camión materialista solo provocó daños materiales, sin heridos graves.
Esta tarde se registró un choque por alcance entre dos vehículos en la carretera a Rioverde, donde únicamente se reportaron daños materiales.
El hecho ocurrió antes de las 17:00 horas, a la altura del kilómetro 255, cerca de la comunidad de Los Gómez, cuando un automóvil compacto Nissan Tsuru de color rojo impactó por alcance a un camión Dodge materialista, también de color rojo.
Al lugar acudieron paramédicos de la Guardia Civil de Soledad, quienes valoraron a una persona que viajaba como acompañante en el Nissan Tsuru, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.
Peritos de la misma corporación tomaron conocimiento del accidente para las diligencias correspondientes.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Choque por alcance deja solo daños materiales en carretera a Rioverde
Redacción
En la carretera a Rioverde, un choque entre un automóvil y un camión materialista solo provocó daños materiales, sin heridos graves.
Dictan prisión preventiva a Alfonso "N" por violación en la Zona Media
Redacción
Un Juez de control dicta prisión preventiva a Alfonso N por su presunta participación en delito de violación