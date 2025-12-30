Choque de frente en Aquismón deja cuantiosos daños materiales

AQUISMÓN.- Cuantiosos daños materiales fue el saldo que dejó un choque entre dos vehículos sobre la carretera estatal El Sauz–El Naranjito, en el municipio de Aquismón.

La mañana de este lunes, el conductor de un vehículo Nissan Sentra gris, modelo atrasado, circulaba por el mencionado tramo carretero cuando, en las cercanías del ejido Camarones, presuntamente invadió carril y chocó contra una camioneta SUV marca GMC.

Ambos vehículos quedaron con daños considerables en la parte frontal; sin embargo, sus ocupantes resultaron ilesos.

De manera temporal, la circulación se vio afectada en esa zona, ya que las unidades obstruían un carril de circulación.

Más tarde arribaron oficiales de la Guardia Civil Estatal, quienes solicitaron el apoyo de una grúa para retirar los vehículos. Se esperaba que los conductores involucrados llegaran a un acuerdo.