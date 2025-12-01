Choque por alcance provoca caos vial en la 57 rumbo a La Pila

Un accidente por alcance ocurrido esta mañana, poco después de las 8:00 a.m., en la Carretera 57 a la altura de Costanzo, generó un fuerte congestionamiento vehicular en dirección a La Pila.

Tres vehículos se impactaron de manera leve, pero el percance provocó una fila que alcanzó la zona de Sendero, complicando el tránsito por varios minutos.

Automovilistas tuvieron que reducir su velocidad y algunos optaron por rutas alternas para evitar el embotellamiento.