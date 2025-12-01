logo pulso
ARMONÍA ENTRE "LOS APÓSTOLES"

ARMONÍA ENTRE "LOS APÓSTOLES"

Choque por alcance provoca caos vial en la 57 rumbo a La Pila

Tres autos chocaron poco después de las 8:00 a.m., generando filas hasta Sendero.

Por Redacción

Diciembre 01, 2025 11:08 a.m.
A
Choque por alcance provoca caos vial en la 57 rumbo a La Pila

Un accidente por alcance ocurrido esta mañana, poco después de las 8:00 a.m., en la Carretera 57 a la altura de Costanzo, generó un fuerte congestionamiento vehicular en dirección a La Pila.

Tres vehículos se impactaron de manera leve, pero el percance provocó una fila que alcanzó la zona de Sendero, complicando el tránsito por varios minutos.

Automovilistas tuvieron que reducir su velocidad y algunos optaron por rutas alternas para evitar el embotellamiento.

Choque por alcance provoca caos vial en la 57 rumbo a La Pila

SLP

Redacción

Tres autos chocaron poco después de las 8:00 a.m., generando filas hasta Sendero.

Choque frente a la Alameda deja cuatro heridos en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Un giro indebido habría provocado el impacto entre un Jetta y una Escape; entre los lesionados hay dos menores

Detienen a 2 sujetos por robo y fraude

SLP

Redacción

Con carro robado, cae individuo

SLP

Redacción

El propio dueño lo vio en la colonia Los Fresnos y pidió ayuda a la policía