Choque por alcance provoca caos vial en la 57 rumbo a La Pila
Tres autos chocaron poco después de las 8:00 a.m., generando filas hasta Sendero.
Un accidente por alcance ocurrido esta mañana, poco después de las 8:00 a.m., en la Carretera 57 a la altura de Costanzo, generó un fuerte congestionamiento vehicular en dirección a La Pila.
Tres vehículos se impactaron de manera leve, pero el percance provocó una fila que alcanzó la zona de Sendero, complicando el tránsito por varios minutos.
Automovilistas tuvieron que reducir su velocidad y algunos optaron por rutas alternas para evitar el embotellamiento.
no te pierdas estas noticias
Choque por alcance provoca caos vial en la 57 rumbo a La Pila
Redacción
Tres autos chocaron poco después de las 8:00 a.m., generando filas hasta Sendero.
Choque frente a la Alameda deja cuatro heridos en Ciudad Valles
Huasteca Hoy
Un giro indebido habría provocado el impacto entre un Jetta y una Escape; entre los lesionados hay dos menores