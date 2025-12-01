logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ARMONÍA ENTRE “LOS APÓSTOLES”

Fotogalería

ARMONÍA ENTRE “LOS APÓSTOLES”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Con carro robado, cae individuo

El propio dueño lo vio en la colonia Los Fresnos y pidió ayuda a la policía

Por Redacción

Diciembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Con carro robado, cae individuo

Derivado de la atención a un reporte, agentes de la Dirección de Seguridad Vial y Movilidad de Soledad detuvieron a un hombre por tripular un vehículo con reporte de robo vigente, esto en la colonia Los Fresnos.

Los policías viales atendieron un reporte ciudadano, el cual se efectuó en la colonia mencionada; al presentarse, fueron recibidos por un ciudadano quien indicó que observó a un individuo que manejaba su automóvil, el cual fue previamente robado.

Sobre la avenida San Lorenzo, los agentes de Tránsito detectaron a un sujeto y un coche que cumplía con las características del reporte, por lo que le pidieron detenerse, y después de ser entrevistado se identificó como Óscar “N” de 27 años.

Asimismo, consultaron el estatus legal del auto en Plataforma México, confirmando que el vehículo marca Seat Córdoba de color rojo contaba con reporte de robo vigente del 25 de noviembre del 2025.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


De inmediato se le dio a conocer que sería detenido por tripular un vehículo con reporte de robo, y fue presentado junto con el objeto constitutivo de delito ante la Fiscalía General del Estado, donde se definirá su situación legal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen a 2 sujetos por robo y fraude
Detienen a 2 sujetos por robo y fraude

Detienen a 2 sujetos por robo y fraude

SLP

Redacción

Con carro robado, cae individuo
Con carro robado, cae individuo

Con carro robado, cae individuo

SLP

Redacción

El propio dueño lo vio en la colonia Los Fresnos y pidió ayuda a la policía

Abandonan una camioneta accidentada en la rúa a México
Abandonan una camioneta accidentada en la rúa a México

Abandonan una camioneta accidentada en la rúa a México

SLP

Redacción

Por escandalosos, acaban tras las rejas
Por escandalosos, acaban tras las rejas

Por escandalosos, acaban tras las rejas

SLP

Redacción