Con carro robado, cae individuo

Derivado de la atención a un reporte, agentes de la Dirección de Seguridad Vial y Movilidad de Soledad detuvieron a un hombre por tripular un vehículo con reporte de robo vigente, esto en la colonia Los Fresnos.

Los policías viales atendieron un reporte ciudadano, el cual se efectuó en la colonia mencionada; al presentarse, fueron recibidos por un ciudadano quien indicó que observó a un individuo que manejaba su automóvil, el cual fue previamente robado.

Sobre la avenida San Lorenzo, los agentes de Tránsito detectaron a un sujeto y un coche que cumplía con las características del reporte, por lo que le pidieron detenerse, y después de ser entrevistado se identificó como Óscar “N” de 27 años.

Asimismo, consultaron el estatus legal del auto en Plataforma México, confirmando que el vehículo marca Seat Córdoba de color rojo contaba con reporte de robo vigente del 25 de noviembre del 2025.

De inmediato se le dio a conocer que sería detenido por tripular un vehículo con reporte de robo, y fue presentado junto con el objeto constitutivo de delito ante la Fiscalía General del Estado, donde se definirá su situación legal.