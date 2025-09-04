Fiscalía captura a sujeto a señalado de homicidio

Personal de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Hugo “N” por su probable participación en el delito de homicidio calificado, cometido en el municipio de San Luis Potosí.

El detenido es señalado por un hecho ocurrido en mayo de 2022, en la comunidad La Melada, perteneciente a la Delegación Bocas de la capital del estado, donde el ahora detenido habría realizado detonaciones de arma de fuego, logrando lesionar a la víctima en la región torácica, por lo que fue trasladada para recibir atención médica, pero en el trayecto perdió la vida derivado de dicha lesión.

Al lugar acudieron agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Homicidios, quienes recabaron datos de prueba y entrevistas, lo cual fue integrado en una carpeta de investigación, como resultado, se logró establecer la probable responsabilidad de Hugo “N”, por lo que se solicitó ante un Juez de control la orden de aprehensión correspondiente.

Una vez obtenido el ordenamiento judicial, elementos de la PDI iniciaron la búsqueda del señalado mediante operativos de vigilancia, logrando su captura en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en el Barrio de Santiago de la ciudad capital.

Tras su detención y la evaluación médica correspondiente, el individuo fue ingresado al Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, quedando a disposición de la autoridad judicial. En próximas horas se llevará a cabo la audiencia, en la cual los litigadores del ente procurador de justicia formularán la imputación en su contra.