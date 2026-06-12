Conductor choca contra un poste en carretera ´57

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El conductor de una camioneta resultó con heridas de gravedad luego de estrellarse contra una señalética en la carretera 57, quedando prensado en el interior de la destrozada unidad.

Los hechos ocurrieron cerca de las 10:30 de la mañana de la mañana de este jueves, cuando el una camioneta tipo pick up de color gris, de doble cabina, circulaba sobre los carriles laterales de la mencionada carretera en dirección al Anillo Periférico Oriente.

Al tratar de incorporarce a los carriles centrales después del puente Gálvez, el conductor perdió el control del volante hacia su derecha para de esta forma chocar de frente contra el poste metálico de la señalética que ahí se ubica, acabando la camioneta totalmente destrozada.

Con fuertes lesiones, el chofer quedó prensado en la cabina al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes le prestaron los primeros auxilios ,

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Posteriormente, personal de rescate de Protección Civil de Villa de Pozos pudieron rescatar al conductor junto con los paramédicos de la Cruz Roja para trasladarlo a un hospital para su atención médica especializada .

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento del accidente, siendo la camioneta enviada a una pensión para garantizar que sean cubiertos los daños causados al poste metálico de la señalética, el cual quedó dañado y ahora tendrá que ser sustituido.

Para el rescate del conductor, fue necesaria la intervención de la Unidad de Rescate Urbano de la Cruz Roja, utilizando equipo hidráulico especializado conocido como las "Quijadas de la Vida" para realizar las maniobras de liberación de manera segura.

Tras ser rescatada, la persona lesionada recibió atención prehospitalaria y fue trasladada a una unidad médica para continuar con su atención.

La Cruz Roja reconoció el la preparación y compromiso de los Técnicos en Urgencias Médicas y rescatistas, quienes trabajan todos los días para brindar ayuda cuando más se necesita.