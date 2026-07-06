Conductor, herido al accidentarse en una autopista
En su camioneta circulaba por la de Villa de Arriaga cuando dio de volteretas
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Cuando circulaba por la autopista de cuota de Villa de Arriaga, una camioneta se salió del camino y dio varias volteretas, el conductor resultó herido y se le llevó a un nosocomio.
El hecho tuvo lugar después de la la media noche del sábado, cuando una camioneta color rojo circulaba a alta velocidad por la mencionada autopista en el tramo de Villa de Reyes hacia Villa de Arriaga.
Fue a la altura de la comunidad de La Laborcilla, perteneciente a Villa de Arriaga, cuando el conductor se descontroló y así la unidad se salió del camino y dio de volteretas para finalmente quedar en posición normal entre la maleza, a unos metros del asfalto.
Paramédicos de los Servicios Estatales de Salud atendieron al conductor identificado con el nombre de Juan José de 36 años de edad, de oficio trailero, el cual regresaba a su domicilio en Villa de Arriaga luego de su jornada labora.
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A causa de sus lesiones en una ambulancia se le llevó al Hospital Central para que recibiera la atención médica requerida.
Agentes de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, tomaron conocimiento del percance y la camioneta fue enviada a una pensión particular, terminó prácticamente en pérdida total ante el accidente.
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