Conductor impacta su auto en muro de Río Santiago
El incidente ocurrió a las 07:00 horas y no se reportaron lesionados en el accidente.
Únicamente daños materiales se registraron en un choque de un vehículo Chevrolet Beat contra objeto fijo en el bulevar Río Santiago y el puente de San Felipe.
El reporte fue cerca de las 07:00 horas de este sábado.
El conductor del automóvil circulaba sobre con dirección al poniente, pero pierde el control en el carril de su izquierda al llegarle al puente San Felipe e impacta con el muro, dio medio giro y quedó finalmente obstruyendo el carril.
Solo se registraron daños materiales, por lo que peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del suceso.
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Reparan rejilla dañada en bulevar Río Santiago
La intervención se realizó tras un reporte en la zona de El Dorado.
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