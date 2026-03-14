Conductor impacta su auto en muro de Río Santiago

Únicamente daños materiales se registraron en un choque de un vehículo Chevrolet Beat contra objeto fijo en el bulevar Río Santiago y el puente de San Felipe.

El reporte fue cerca de las 07:00 horas de este sábado.

El conductor del automóvil circulaba sobre con dirección al poniente, pero pierde el control en el carril de su izquierda al llegarle al puente San Felipe e impacta con el muro, dio medio giro y quedó finalmente obstruyendo el carril.

Solo se registraron daños materiales, por lo que peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del suceso.

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