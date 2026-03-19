Conductora choca frente a cervecería en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES.- Una camioneta se salió del camino y cayó a un desnivel, frente a la agencia cervecera Corona; la conductora resultó con golpes leves.

Este jueves alrededor del mediodía, una mujer joven manejaba una camioneta Volkswagen Robust blanca, sobre avenida Universidad con dirección de la Comisión Federal de Electricidad hacia el bulevar México-Laredo.

Pero al pasar por la curva que se ubica frente a la agencia cervecera, la unidad derrapó y perdió el control del volante, por ese motivo se salió del camino y cayó a desnivel.

A pesar de lo aparatoso del accidente, la conductora solo sufrió golpes leves. Minutos después llegaron a su auxilio los brigadistas de Comisión Nacional de Emergencias (CNE), pero se negó a ser llevada un hospital.

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Del accidente tomaron conocimiento oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes tuvieron que pedir apoyo de una grúa para poder retirar la unidad accidentada.