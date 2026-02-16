logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Fotogalería

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Confirman acumulación de gas como causa de explosión en Villa de Pozos

Protección Civil reporta daños estructurales en una lavandería y afectaciones en al menos 10 viviendas cercanas

Por Redacción

Febrero 16, 2026 01:58 p.m.
A
Confirman acumulación de gas como causa de explosión en Villa de Pozos

La Dirección Municipal de Protección Civil de Villa de Pozos informó que, tras las inspecciones técnicas realizadas en el inmueble donde se registró la explosión sobre la calle Miguel Hidalgo, se determinó que el siniestro fue provocado por acumulación de gas.

De acuerdo con el reporte actualizado, el edificio donde operaba una lavandería presentó daños estructurales, al igual que un domicilio contiguo. Además, alrededor de 10 viviendas cercanas resultaron con afectaciones principalmente por ruptura de vidrios, tanto en la parte frontal como posterior del área.

La dependencia municipal señaló que se emitieron recomendaciones preventivas a los habitantes de la zona y que se mantiene el seguimiento correspondiente para garantizar condiciones seguras.

Protección Civil reiteró su compromiso con la seguridad de la población y aseguró que continuará trabajando de manera preventiva y coordinada para salvaguardar la integridad de las familias de Villa de Pozos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Confirman acumulación de gas como causa de explosión en Villa de Pozos
Confirman acumulación de gas como causa de explosión en Villa de Pozos

Confirman acumulación de gas como causa de explosión en Villa de Pozos

SLP

Redacción

Protección Civil reporta daños estructurales en una lavandería y afectaciones en al menos 10 viviendas cercanas

Detienen a mujer que intentó ingresar "cristal" a La Pila
Detienen a mujer que intentó ingresar "cristal" a La Pila

Detienen a mujer que intentó ingresar "cristal" a La Pila

SLP

Redacción

La sustancia fue detectada durante los protocolos de revisión en el área de visitas

Detienen a dos hombres armados durante festejos de Carnaval 2026 en la capital potosina
Detienen a dos hombres armados durante festejos de Carnaval 2026 en la capital potosina

Detienen a dos hombres armados durante festejos de Carnaval 2026 en la capital potosina

SLP

Redacción

Policía Municipal aseguró un revólver y una pistola abastecida en distintos hechos registrados en el cuadrante sur

Informa FGE sobre autobús abandonado en la Valles–Mante
Informa FGE sobre autobús abandonado en la Valles–Mante

Informa FGE sobre autobús abandonado en la Valles–Mante

SLP

Redacción

Descartó la existencia de personas lesionadas o no localizadas