Confirman acumulación de gas como causa de explosión en Villa de Pozos

La Dirección Municipal de Protección Civil de Villa de Pozos informó que, tras las inspecciones técnicas realizadas en el inmueble donde se registró la explosión sobre la calle Miguel Hidalgo, se determinó que el siniestro fue provocado por acumulación de gas.

De acuerdo con el reporte actualizado, el edificio donde operaba una lavandería presentó daños estructurales, al igual que un domicilio contiguo. Además, alrededor de 10 viviendas cercanas resultaron con afectaciones principalmente por ruptura de vidrios, tanto en la parte frontal como posterior del área.

La dependencia municipal señaló que se emitieron recomendaciones preventivas a los habitantes de la zona y que se mantiene el seguimiento correspondiente para garantizar condiciones seguras.

Protección Civil reiteró su compromiso con la seguridad de la población y aseguró que continuará trabajando de manera preventiva y coordinada para salvaguardar la integridad de las familias de Villa de Pozos.

