Controlan incendio en camino a San Juanico; no hay heridos

Elementos de la Dirección de Protección Civil Municipal atendieron de inmediato un incendio registrado en un predio ubicado sobre el camino a San Juanico, al norte de la ciudad, luego de recibir una llamada de emergencia a través del sistema de atención ciudadana.

El personal operativo se trasladó al lugar para controlar y sofocar las llamas, evitando que el fuego se extendiera a otras áreas, predios o zonas habitacionales cercanas.

Gracias a la rápida intervención de los cuerpos de auxilio, el siniestro fue controlado sin que se reportaran personas lesionadas ni daños mayores.

De acuerdo con los primeros reportes , el incendio pudo haber sido provocado por la quema de basura en el área; sin embargo la respuesta inmediata y la coordinación entre las unidades operativas permitieron controlar el incendio a tiempo, evitando mayores afectaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Fotos: Protección Civil

El Gobierno de la Capital reafirmó su compromiso con la seguridad, la prevención y la atención oportuna de emergencias, exhortando a la ciudadanía a evitar la quema de residuos o pastizales, ya que estas acciones representan un riesgo para la población y el medio ambiente.