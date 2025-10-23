Controlan incendio en camino a San Juanico; no hay heridos
Protección Civil de la capital acudió al lugar tras un reporte la coche del miércoles
Elementos de la Dirección de Protección Civil Municipal atendieron de inmediato un incendio registrado en un predio ubicado sobre el camino a San Juanico, al norte de la ciudad, luego de recibir una llamada de emergencia a través del sistema de atención ciudadana.
El personal operativo se trasladó al lugar para controlar y sofocar las llamas, evitando que el fuego se extendiera a otras áreas, predios o zonas habitacionales cercanas.
Gracias a la rápida intervención de los cuerpos de auxilio, el siniestro fue controlado sin que se reportaran personas lesionadas ni daños mayores.
De acuerdo con los primeros reportes , el incendio pudo haber sido provocado por la quema de basura en el área; sin embargo la respuesta inmediata y la coordinación entre las unidades operativas permitieron controlar el incendio a tiempo, evitando mayores afectaciones.
Fotos: Protección Civil
El Gobierno de la Capital reafirmó su compromiso con la seguridad, la prevención y la atención oportuna de emergencias, exhortando a la ciudadanía a evitar la quema de residuos o pastizales, ya que estas acciones representan un riesgo para la población y el medio ambiente.
