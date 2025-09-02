logo pulso
Aprehenden a asaltante de tiendas OXXO

Por Redacción

Septiembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Aprehenden a asaltante de tiendas OXXO

La Fiscalía General del Estado, a través de la Policía de Investigación cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Yadir “N”, por el presunto delito de robo calificado.

Las labores de investigación permitieron establecer que el imputado es considerado un posible partícipe en múltiples asaltos a tiendas de conveniencia, principalmente OXXO’s, en distintas sucursales de la zona metropolitana potosina.

Presumiblemente, el señalado ingresa a dichos establecimientos y, mediante el uso de violencia se apodera de dinero y mercancía para luego huir del lugar. Además, se logró establecer que el detenido estaría relacionado en más carpetas de investigación, las cuales están siendo robustecidas.

La Unidad Especializada de Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio reunió los datos de prueba necesarios para que un Juez de control otorgara la orden de aprehensión contra Yadir “N”, con la cual fue capturado.

