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Cuatro feminicidas suman un total de 100 años de cárcel

Los casos ocurrieron en los últimos ocho años, en diferentes municipios

Por Redacción

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
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Cuatro feminicidas suman un total de 100 años de cárcel
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      La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, obtuvo cuatro sentencias condenatorias, tres por el delito de feminicidio y una más por tentativa de feminicidio, tras investigaciones sólidas y litigación estratégica.

      El 16 de febrero de 2019, en Santa María del Río, José de Jesús "N" asesinó a su pareja sentimental y violó a la hija de la mujer. Luego de acreditarse su responsabilidad en los hechos, recibió una pena de 32 años de prisión y el pago de 3 mil 200 UMAS por los delitos de feminicidio en concurso real con violación agravada.

      El 20 de diciembre de 2020, en el municipio de Soledad, Ricardo "N" también privó de la vida a su pareja. Él fue sentenciado a 35 años de prisión y al pago de 3 mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAS)

      En mayo de 2023, en la capital, Ignacio Agustín terminó con la vida de su esposa. Fue condenado a 20 años de prisión y al pago de 2 mil UMAS

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      Finalmente, el 27 de abril del año pasado, en la colonia Estación de Ciudad Valles, un sujeto atacó y lesionó a su sobrina con un machete. Por este hecho, el hombre fue sentenciado a 13 años y cuatro meses de prisión y el pago de 1 mil 334 UMAS.

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