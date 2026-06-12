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Cuatro hombres fueron sorprendidos con drogas

Por Redacción

Junio 12, 2026 03:00 a.m.
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Cuatro hombres fueron sorprendidos con drogas
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      En patrullajes por distintas colonias de la Guardia Civil Municipal (GCM) detuvieron a cuatro personas presuntamente involucradas en delitos contra la salud.

      Las distintas intervenciones se dieron en las colonias Santo Tomás, San Francisco y Campo Bello, donde oficiales detuvieron a Manuel "N" de 20 años; Alberto "N" de 34 años; y Óscar "N" de 26 años, a quienes se les aseguró dosis de cristal.

      Asimismo, durante labores preventivas llevadas a cabo en la avenida Antigua Soledad, en cabecera municipal, se atendió un reporte sobre un individuo que escandalizaba en la vía pública y lanzaba insultos a transeúntes y mujeres trabajadoras que descendían del transporte de personal.

      Al mantener presencia permanente en la zona, se detuvo a Miguel "N" de 21 años, cometiendo faltas administrativas, alterando el orden público y en posesión de marihuana. Todos los individuos fueron trasladados a la comandancia para su certificación médica y después se les puso a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con las sustancias aseguradas.

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      En su informe, la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez refrendó su compromiso de atender oportunamente cualquier conducta que pueda ser un riesgo para la seguridad y tranquilidad de las familias soledenses.

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