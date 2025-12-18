Dan sentencia de 37 años de la cárcel a plagiarios
Hubo pruebas en su contra y en el juicio oral se dio fallo condenatorio
La Fiscalía General del Estado logró una sentencia de más de 37 años de prisión ordinaria para tres sujetos por el delito de desaparición cometida por particulares, por hechos suscitados en la Zona Metropolitana.
De acuerdo a los hechos, los acusados ahora sentenciados privaron de la libertad a una persona y días después la asesinaron, ante ello, la Policía de Investigación los detuvo mediante una orden de aprehensión en la colonia Villas del Sol.
Posteriormente, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, a través de la Unidad de Búsqueda de Personas, presentó a los señalados ante la autoridad judicial.
De esta manera, Diego "N", Carlos "N" y Obed "N" recorrieron las diversas fases del sistema penal, mientras los agentes fiscales aportaban datos de prueba a las indagatorias; el caso llegó a juicio oral.
En esta etapa, se dictó el fallo condenatorio y, con ello, una sentencia de 37 años y seis meses de prisión ordinaria para los mencionados, además de imponerles dos sanciones económicas por concepto de reparación del daño y sanción pecuniaria, respectivamente.
